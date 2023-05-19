قمة تضميد الجراح.. نجيب مقياتى يصف الدورة الـ32 لجامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميقاتى، خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أنهم يثقون فى قدرة السعودية على وصل ما انقطع، واصفا القمة العربية بجدة بقمة تضميد الجراح.

وأوضح أن بلاده لبنان يعانى من فقدان المقومات الأساسية التى تمكنه من الصمود، مؤكدا أن بلاده لم تقفل أبوابها أمام الأخوة فى سوريا، ولكن مع تزايد الوافدين يجعل من أزمة النزوح أكبر من قدرة لبنان على التحمل.

كما كرر شكر لبنان للدول الصديقة، ودول الخليج على رأسها لفتح فرص عمل لأبناء لبنان، كما شكر العراق على ما يقدمه من أجل لبنان.