جدة - نرمين السيد - وأضاف ميقاتى، خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أنهم يثقون فى قدرة السعودية على وصل ما انقطع، واصفا القمة العربية بجدة بقمة تضميد الجراح.
وأوضح أن بلاده لبنان يعانى من فقدان المقومات الأساسية التى تمكنه من الصمود، مؤكدا أن بلاده لم تقفل أبوابها أمام الأخوة فى سوريا، ولكن مع تزايد الوافدين يجعل من أزمة النزوح أكبر من قدرة لبنان على التحمل.
كما كرر شكر لبنان للدول الصديقة، ودول الخليج على رأسها لفتح فرص عمل لأبناء لبنان، كما شكر العراق على ما يقدمه من أجل لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة تضميد الجراح.. نجيب مقياتى يصف الدورة الـ32 لجامعة الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.