رئيس الصومال: الاشتباكات الأخيرة فى السودان أمر مؤلم ومحزن

جدة - نرمين السيد - وجه حسن شيخ محمود رئيس جهورية الصومال، الشكر للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال، كما هنأ سوريا بعودتها إلى الجامعة العربية لتمارس دورها فى مختلف القضايا.





وأضاف شيخ محمود، خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، إن الاشتباكات الأخيرة فى السودان أمر مؤلم ومحزن وتتطلب بذل الجهود لوضع حد لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب السودانى، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الجهات العربية والإقليمية والدولية، معربا عن أمله فى الوصول إلى اتفاق سلام. وأشار إلى أنه تم وضع خطة من 3 بنود منها مواجهة التحديات فى الصومال ومنها مواجهة قوات حركة الشباب وتم تحرير أكثر من 80 مدينة، ومواجهة الديون المستحقة التى تقف أمام أى تنمية.

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