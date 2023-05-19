رئيس وزراء العراق أمام القمة العربية: يسعدنى عودة سوريا إلى مكانها الطبيعى

جدة - نرمين السيد - قال محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، إنه يسعدنى عودة سوريا إلى مكانها الطبيعى، وهى خطوة أكدنا عليها ودعمناها منذ البداية، وذلك لإعادة الاستقرار فى المنطقة.





وأضاف رئيس الوزراء العراقى، خلال كلمته فى القمة العربية الـ32، أنه من منطلق شعورنا بالمسؤولية تجاه أشقائنا، نشدد على أهمية العمل العربى المشترك، متابعا أنه من واجبنا هنا ألا ندع السودان ينزلق إلى الانشقاق والتناحر الداخلى، كما نرحب بالمبادرات التى تدعو إلى وقف الاقتتال هناك.

وتابع محمد شياع السودانى: نأمل أن تنجح الجهود فى تحقيق الاستقرار فى ليبيا الشقيقة، مثلما نستبشر خيرا باستمرار محاولات تحقيق السلام فى اليمن الشقيق.

وواصل: ونجدد الجهود فى اجتياز لبنان الشقيق أزمته السياسية والاقتصادية، كما نشدد على موقف العراق، الثابت والمبدئى فى حق الفلسطينيين فى الأرض والسيادة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

واستكمل رئيس وزراء العراقى، أنه لا يفوتنا هنا أن نذكر العالم أن المقدسات التى ما زالت تنتهك فى فلسطين لا يقبله الضمير الإنسانى.

وأوضح أن التفاف العرب حول بعضهم، لا يجب أن يفهم على أنه انعزال، بل يمكن أن يزيدنا انفتاحا على جيرانا كعرب مجتمعين وكدول عربية منفردة.

ولفت إلى أنه يدعو جامعة الدول العربية، إلى تطوير مناهجها، نحو بناء تكتل اقتصادى، من شأنه تعزيز اقتصاداتنا واستثمار مواردنا المختلفة بأفضل وجه.

وأشار إلى أن هناك دولا عديدة استطاعت، بناء تكتلات اقتصادية ناجحة، وهى لا تمتلك من العناصر المشتركة بين أعضائها شيئا، بل لا تملك لغة مشتركة حتى، لذا يتوجب علينا جميعا أن نتحرى كل زوايا الترابط والتكامل الاقتصادى بين بلداننا وعلى هذا سنستضيف فى العراق مؤتمرات عدة لوضع حجر الأساس لمثل هذا التعاون منها مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادى والاستقرار الإقليمى.