بوتين فى رسالته لقمة جدة: حريصون على تطوير العلاقات مع الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى برقية تحية بعثها للمشاركين فى القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة فى جدة، ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكترونى:

"روسيا تولى تقليديا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فى ذلك فى إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل الاستجابة للتهديدات والتحديات التى تواجه الإنسانية الحديثة، بشكل فعال".

وأضاف "بوتين"، أننا عازمون على مواصلة دعم الجهود الجماعية من أجل الحل السلمى للقضايا الإقليمية الحادة، بما فى ذلك الأزمات فى السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولى القائمة.

وأكد بوتين أن روسيا ستستمر فى تقديم "كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس المقاربات المنصوص عليها فى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التى تستضيف صاحبتها المملكة العربية السعودية، القمة الحالية لجامعة الدول العربية ".

وأضاف: "نعتقد أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبى مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع".