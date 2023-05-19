بشار الأسد أمام القمة العربية: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس السورى بشار الأسد: "من أين يبدأ المرء حديثه عن الأمل والأخطار لم تعد مُحدقة بل مُحققة، يبدأ من الأمل الدافع للإنجاز والعمل، وعندما تتراكم العلل يمكن للطبيب أن يعالجها فرادى، شرط أن يعالج المرض الأساسى المٌسبب لها".





وأضاف الرئيس السورى، خلال كلمته أمام القمة العربية فى دورتها الـ32، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة: "فإذًا علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التى تُهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا، كى لا نغرق ونُغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب".

وتابع: "التهديدات فيها مخاطر وفيها فرص، ونحن اليوم أمام فرص لتبدل الوضع الدولى الذى يتبدى بعالم متعدد الأخطاب، كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء".

وأوضح "الأسد": "هى فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدرٍ من التدخل الأجنبى، وهو ما يتطلب إعادة تموضوعنا فى هذا العالم الذى يتكون اليوم، أن نكون جزءً فاعلًا فيه، مستثمرين فى الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التى سبقت القمة وصولًا إليها اليوم".

وأكد الرئيس السورى: "هى فرصة لترسيخ ثقافتنا فى مواجهة الذوبان القادم مع الليبرالية الحديثة التى تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته، ولتعريف هويتنا العربية ببُعدها الحضارى وهى تتهم زورًا بالعرقية والشوفينية بهدف جعلها فى حالة صراع مع المكونات الطبيعية القومية والعرقية والدينية، فتموت وتموت معاها مجتمعاتنا فى صراعها مع ذاتها لا مع غيرها".

وأشار: "هنا يأتى دور جامعة الدول العربية بإعتبارها المنصة الطبيعية لمناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها، بشرط تطوير منظومة عملها عبر مراجعة الميثاق والنظام الداخلى، وتطوير آلياتها كى تتماشى مع العصر".

ولفت: "فالعمل العربى المشترك فى حاجة لرؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحولها لاحقًا إلى خطط تنفيذية، وبحاجة لسياسة موحدة ومبادئ ثابتة وآليات وضوابط واضحة، عندها سننتقل من رد الفعل إلى استباق الأحداث، وستكون الجامعة متنفسًا فى حالة الحصار لا شريكًا به، ملجأ من العدوان لا منصةً له".

وأضاف "الأسد": "أما عن القضايا التى تشغلنا يوميًا من ليبيا إلى سوريا مرورًا باليمن والسودان وغيرها من القضايا الكثيرة فى مناطق مختلفة، فلا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض فكل تلك القضايا هى نتائج لعناوين أكبر لم تعالج سابقًا، أما الحديث فى بعضها فهو بحاجة إلى معالجة التصدعات التى نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى واستعادة الجامعة لدورها كمرمم للجروح لا كمعمق لها، والأهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها فهى قادرة على تدبير شؤونها وما علينا إلا ان نمنع التدخلات الخارجية فى بلدانها ونساعدها عند الطلب حصرًا، أما سوريا فماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم وربما ينتقل الإنسان من حضن إلى آخر لسبب ما لكنه لا يغير انتماءه أما من يغيره فهو من دون انتماء من الأساس ومن يقع فى القلب لا يقبع فى الحضن وسوريا قلب العروبة وفى قلبها".

وتابع الرئيس السورى: "نحن نعقد هذه القمة فى عالم مضطرب فإن الأمل يرتفع فى ظل التقارب العربى العربى والعربى الإقليمى والدولى، والذى توج بهذه القمة والتى أتمنى أن تشكل بداية مرحلة جديدة للعمل العربى للتضامن فيما بيننا للسلام فى منطقتنا للتنمية والازدهار بدلًا من الحرب والدمار".