رئيس جيبوتى أمام القمة العربية: لابد من مواقف عربية موحدة لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الجيبوتى خلال كلمته أمام القمة العربية فى دورتها الـ 32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أنَّ والمواقف العربية الموحدة ترتكز على آليات عمل جديد فعَّال تؤكد من تلبية تطلعات الشعوب العربية لتحقيق الوحدة والتكامل على الأصعدة كافة.

وأوضح رئيس جيبوتى، أن العالم يواجه ظروفًا دقيقة وتحديات متشابكة تُسهم فى إيجاد حلول للصراعات التى تعصف ببعض دولنا ويدفع ثمنها الأبرياء من أبناء أمتنا.

وأكد أنَّ قواتنا تكمن فى وحدتنا وتماسكنا فى دعم القضايا العادلة لأمتنا فى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تمر بأحلك الظروف فى ظل إمعان الاحتلال الإسرائيلى فى التنكيل بالشعب الفلسطينى الأعزل، وطالب حكومة الاحتلال احترام القانون الدولى الإنسانى فى جرائم التى تركتبها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتحشيد الطاقات العربية وتكثيف الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقًا للمبادرة السلام العربى.

وأعرب عن سعادته بوعودة سوريا إلى الحضن العربى ونثمن الجهود العربية التى بذلت لمساعدة سوريا الخروج من أزمتها وإنهاء معاناة الشعب السورى الشقيق، وفيما يتصل باليمن نجدد التأكيد الوقف إلى الشعب اليمنى وقيادته الشرعية على المستويات كافة.