قمة جدة- ممثل عُمان: العجز عن إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية يُثير التوترات

جدة - نرمين السيد - قال أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولى وممثل خاص لسلطان عُمان: "نرى فى سلطنة عُمان، وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى بأن نجاج هذه القمة العربية بالتئام شمل الأمة العربية ولله الحمد والفضل، فالشكر لجهود خادم الحرمين الشريفين المخلصة، ولمبادراته الناجحة ولإخوانه من القادة العرب فى سبيل إحياء التضامن العربى، وإنهاء الأزمات العربية بحلولٍ عربية، والمضى إلى مرحلة مشرقة فى مسيرة الأمة، بما يعود بمشيئة الله تعالى بالنفع على دولنا وشعوبنا وأمتنا العربية، ودون شك على غيرنا من دول العالم لما يمثله عالمنا العربى من ثقل هام على مستوى العالم".





وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولى وممثل خاص لسلطان عُمان، خلال كلمته أمام القمة العربية فى دورتها الـ32 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة: "ولا يفوتنا هنا أن نُعرب عن شكرنا لمعالى أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وجهاز الأمانة العامة، على جهودهم فى التحضيرات المثمرة لهذه القمة العربية، ودورهم البناء فى تطوير منظومة العمل العربى المشترك".

وتابع: "لقد أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، فى أول خطاب له بعد توليه الحكم، بالاستمرار فى دعم جامعة الدول العربية، والتعاون مع زعماء الدول العربية، والرقى بحياة المواطنين، والنأى بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادى يخدم تطلعات الشعوب العربية".

وأشار "آل سعيد": "ومن تلك المبادئ والغايات فيسعدنا أن نرحب باستئناف مشاركة الجمهورية العربية السورية الشقيقة الفاعلة فى أعمال جامعة الدول العربية، مُعربين عن الارتياح لحضور ومشاركة الرئيس السورى بشار الأسد فى هذه القمة، مع اليقين التام بأن سوريا الشقيقة ستستعيد بعون الله وعزم رجالها ونسائها وشبابها مكانتها كحاضرة تاريخية ومنارة عربية مشهود لها بذلك".

وأوضخ: "إننا فى سلطنة عُمان وكغيرنا من الدول والشعوب المحبة للعدل والسلام، نعتقد أن عجز المجتمع الدولى عن إيجاد التسوية العادلة والمنصفة لمعاناة الشعب الفلسطينى، هو منبع التوترات التى تعصف من حين لآخر بالمنطقة والعالم، إذ لا يمكن أن نأمن بمستقبلٍ للشعوب يكمن فى الاستقرار والتعايش دون تطبيق مبادئ ومعايير القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ومنح حق الشعب الفلسطينى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الشأن، ومبادرة السلام العربية بأن الأرض مقابل السلام".

وأكد: "إننا على يقينٍ تام بأن الحفاظ على جامعة الدول العربية وتطويرها سيعزز من عرض التعاون والتكامل وتبادل المنافع فيما بين دولنا وكذلك مع مختلف دول العالم، مستلهمين الموروث الحضارى للأمة العربية وتاريخها التليد وما قدمته للبشرية فى مختلف العلوم والمعارف، ولنؤكد حقنا بأننا بكلمة سواء على أن نخطو بأنفسنا والرقى بدولنا إلى آفاق أرحب ازدهارًا ونماء، والمضى بشعوبنا إلى مكانتها اللائقة بين الأمم".