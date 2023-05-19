جدة - نرمين السيد - قال السفير دفع الله الحاج المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى: "لسنا دعاة حرب ولكنها فرضت علينا، وإذا ما جنحت القوات المتمردة للسلم سنجنح له، وإذا وضعوا السلاح سيتم العفو عنهم بل إن القوات المسلحة السودانية مستعدة لدمجهم".





وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السوادنية بما عرف عنها قادرة على هزيمة التمرد ولا مجال للتشكيك فى ذلك. وأوضح أن السودان فى إقليم كبير يضم 10 دول فى جوار مباشر وغير مباشر، وهو صمام أمان لهذا الإقليم وإذا ما انفرط هذا العقد فكيف سيكون تأثير ذلك على الإقليم؟

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة جدة.. مبعوث رئيس مجلس السيادة السودانى: لسنا دعاة حرب ولكنها فرضت علينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.