الرئيس الفلسطينى أمام قمة جدة: إسرائيل تتمسك بمشروع صهيونى استعمارى

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، القادة العرب إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير، وتقديم المرافعة المكتوبة من قبل دولهم أمام محكمة العدل الدولية، لإصدار رأيها الاستشارى، وفتواها، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذى أقامته إسرائيل، على أرض فلسطين، مؤكدا رفض استمرار استباحة سلطات الاحتلال الإسرائيلى لأرض فلسطين ومقدساتها، مطالبا المجتمع الدولى بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية له.





وأشار فى كلمته التى ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (32) التى تستضيفها المملكة العربية السعودية فى جدة إلى أن إسرائيل تتنكر للاتفاقات الموقّعة والقرارات الأممية وتتمسك بمشروع صهيونى استعمارى بديل يقوم على استمرار الاحتلال والتطهير العرقى والفصل العنصرى، وأنَّ حكوماتها المتعاقبة تتحدى الشرعية الدولية من خلال إجراءاتها أحادية الجانب وسياساتها الاستيطانية ومشاريع الضم العنصرية، وقوانينها الفاشية معرباً عن ثقته بأن القمة العربية ستنجح فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التى تواجه أمتنا، مؤكدًا استعداد دولة فلسطين للعمل معها، بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل إنجاح الجهود العربية والإقليمية والدولية، فى إطار من الشراكة والتعاون، وإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وصولا لتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوبنا. كما أكد ثقته بأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة ستكون فى صُلب اهتمامات القمة العربية، من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهى الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وتحرير الأسرى، مشدداً على أن مثل هذا الحل يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التى نتمسك بها كسبيل أكيد لتحقيق السلام فى المنطقة. وحول قرار الأمم المتحدة احياء ذكرى النكبة الـ75 للمرة الأولى منذ عام 1948، أشار الرئيس محمود عباس، إلى أن هذا القرار الأممى يشكّل دحضًا للرواية الصهيونية الإسرائيلية التى تنكرت للنكبة.

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