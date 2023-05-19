رئيس مجلس القيادة اليمنى أمام قمة جدة: شعبنا لا يزال يعانى من ويلات الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، خلال كلمته أمام القمة العربية فى دورتها الـ 32، اليوم الجمعة، أنَّنا حريصون على إنهاء معاناة شعبنا وقطع الطريق أمام الميليشيات التى تواصل تهديد أمن المنطقة والملاحة البحرية.

وأكد أننا نأمل أن تنعكس التفاهمات بين السعودية وإيران إيجابيًا على اليمن، ونأمل تحركًا عربيًا جماعيًا لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن الميليشيا تحشد أكثر من مليون طفل بمعسكرات تعبوية متطرفة.

وأشاد "العليمى" بجهود الدول العربية فى عودة سوريا وحضورها القمة العربية التى تعد طريقا لحل الأزمة السورية وفقا لمبدأ الخطوة مقابل الخطوة ويضمن وحدة وسلامة سوريا.

ووجَّه الشكر إلى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فى جهودهما بتوقيع الأشقاء فى السودان على إعلان مبادئ لتأمين الأعمال الإنسانية تمهيدًا لمحادثات بناءة تعيد الاستقرار والسلام والتنمية.

وأكد أنَّ الجمهورية اليمنية التزامها الكامل بدعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية والتشريعات الدولية وتدين التصعيد الإسرائيلى المستمر والتى تقلل من فرص السلام والأمن الإقليمى.