القمة العربية.. السودان: البرهان يقود معركة الكرامة ضد قوات التمرد

ونقل خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، رسالة ترحيب من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بحضور القمة العربية.
وأوضح أن الفريق أول البرهان بين قواته يقود معركة الكرامة ضد قوات التمرد التى أطلقت رصاصة الغدر والخيانة صبيحة يوم 15 من أبريل الماضى عندما هاجمت منزل الفريق البرهان وعدد من المنشآت العسكرية والمطارات بهدف الاستيلاء على السلطة والادعاء أنها تدعم التحول الديمقراطى.
وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية كان يمكن إنهاء الأمر فى وقت وجيز، ولكن تلك القوات المتمردة تسللت داخل المناطق السكنية واتخذت من المنازل والمنشآت العامة أماكن للاحتماء، واتخذت المواطنين دروعا بشرية.
وأكد أن القوات المتمردة هاجمت السفارات الأردنية والكويتية والصومالية، متابعا: "يقلقنا غض المجتمع الدولى الطرف عن هذه الانتهاكات، والتى تستوجب الشجب والإدانة"، مؤكدا أن بلاده ستتحاوز هذه المحنة بالوحدة ومساندة الدول العربية.
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