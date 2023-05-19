ختام أعمال القمة العربية الـ32 فى جدة

جدة - نرمين السيد - اختتمت، مساء اليوم الجمعة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها الثانية والثلاثين، التى عقدت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





و‏قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة، إنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة فى ضوء عدم وجود أى ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليهما. وأضاف أنه سيعقد مؤتمر صحفى مشترك بين كل من وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للإعلان عن مقررات القمة.

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