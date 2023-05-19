العالم اليوم - فيدرالي نيويورك: عالم أسعار الفائدة المنخفضة لا يزال سائدا

انتم الان تتابعون خبر فيدرالي نيويورك: عالم أسعار الفائدة المنخفضة لا يزال سائدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 07:19 مساءً - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الجمعة، إن الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى لا تزال في عالم يشهد معدلات فائدة منخفضة بشكل أساسي، على الرغم من تأثير جائحة كوفيد -19 وارتفاع معدلات التضخم الناتج عنه.

وقال ويليامز في مؤتمر للبنك المركزي الأميركي في واشنطن، "لا يوجد دليل على انتهاء عصر أسعار الفائدة الطبيعية المنخفضة للغاية"، ويبدو تأثير الوباء على تقديرات ما يسمى بـ "R-Star" حتى الآن" متواضعا نسبيا".

ويعتبر مصطلح "R-Star"، معدل الفائدة الذي لا يحفز أو يثبط النشاط الاقتصادي، وهو مستوى مرجعي لقياس موقف السياسة النقدية، وقبل انتشار الوباء، كان هذا المعدل منخفضا تاريخيا، مما سمح للفيدرالي بالحفاظ على هدف سعر الفائدة عند مستويات منخفضة إلى حد ما.

وبالمقارنة بتقديرات "R-Star" قبل الجائحة التي غالبا ما كانت تحوم حول نطاق 0.5 بالمئة، قال ويليامز "التقديرات لمعدل "R-Star" تشير لحوالي نصف بالمائة في الربع الأول من عام 2023، ثم سينخفض هذا المعدل لاحقا إلى ما دون الصفر بقليل".

لكن الوباء وصدماته للاقتصاد العالمي، بما في ذلك مستويات التضخم المرتفعة، حجبت الجهود المبذولة لتقدير معدلات "R-Star"، وتوقف فيدرالي نيويورك عن نشر تقديره الذي تمت مراقبته عن كثب في أواخر عام 2020.

وقال جون ويليامز إنه بالنظر إلى الجهود المبذولة لفهم كيفية تأثير الوباء على معدلات "R-Star"، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي سيقدم مرة أخرى تقديرا على أساس ربع سنوي.

وفقا للتقديرات الجديدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الجمعة، وقفت معدلات "R-Star" عند 1.16 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، منخفضة من 1.81 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021.

وحسب البيانات التي تعود إلى عام 1961، كان أعلى مستوى لمعدلات "R-Star" قد بلغت 5.26 بالمئة.

ولم يعلق ويليامز، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي، على توقعات السياسة الاقتصادية أو النقدية في تصريحاته، لكن تعليقاته تشير إلى أنه بمجرد انتهاء معركة الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم المرتفع، قد يتمكن مرة أخرى في وقت لاحق من إعادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات منخفضة.