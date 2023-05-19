بنود مسودة القمة العربية الـ32

جدة - نرمين السيد - أظهرت مسودة بيان القمة العربية الـ32 التى اُختتمت أعمالها فى مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، الرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وأكدت أهمية الحلول السياسية فى كل من فلسطين والسودان واليمن وضرورة مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.





وذكرت مسودة بيان قمة جدة، الذى بات يعرف باسم "إعلان جدة" فى السعودية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية: - إدانة الممارسات والانتهاكات التى تستهدف الفلسطينيين فى أرواحهم ممتلكاتهم. - المسودة تؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية. - المسودة تطالب بإيجاد أفق حقيقى لتحقيق السلام فى فلسطين على أساس حل الدولتين. أما بخصوص القتال الذى اندلع فى السودان منذ منتصف أبريل الماضى، فقالت مسودة البيان: - نؤكد ضرورة التهدئة فى السودان وتغليب الحوار والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية. - نؤكد على الحيلولة دون أى تدخل خرجى يؤجج الصراع فى السودان ويهدد الأمن والسلم الإقليمى. - اجتماعات جدة بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها. وبالنسبة إلى عودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة العربية، ذكرت المسودة: - نرحب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، الذى تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات التابعة لها. - نأمل أن يسهم ذلك فى دعم استقرار سوريا والمحافظة على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعى فى الوطن العربى. - التشديد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا على تجاوز أزمتها. وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، ذكرت مسودة البيان: - دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية.

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