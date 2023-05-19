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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 19 مايو 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا سليمان الفراجات، الخميس، إن نحو 560 ألف سائح زاروا البترا منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف الفراجات : أن 85 ألف سائح زاروا البترا خلال الشهر الحالي.

وبين أنه سيتم إطلاق القرية الثقافية في منطقة البيضا، الخميس، المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، حيث سيكون هناك سيمفونية المملكة، سيشارك المطرب محمد عبده في الفعاليات في 26 أيار؛ والهدف هو تنويع المنتج السياحي والقضاء على الموسمية في الصيف.

وأضاف أن فعاليات أخرى ستنطلق خلال الثلاثة أشهر المقبلة في المنطقة بشكل عام، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى كالمنطاد الثابت، والعبارة الهوائية، والبدء في مركز زوار بيضا، والدراسات الآن تجري على قصر المؤتمرات ، وفق المملكة .

وأوضح أن الهدف من الفعاليات، هو تنويع المنتج السياحي، وزيادة تنافسية البترا كموقع سياحي عالمي.