العالم اليوم - أردوغان قبيل جولة الإعادة يشيد بـ"العلاقة الخاصة مع بوتين"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:20 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بلاده تملك علاقة "خاصة ومتنامية" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة من جهة الغرب لتشديد العقوبات على موسكو.

وجاءت تصريحات أردوغان في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، في وقت حساس للغاية قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 28 مايو الجاري.

وستحدد جولة الإعادة ما إذا كان أردوغان سيدخل العقد الثالث في السلطة في بلاده أم سيخسرها لصالح مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو.

نهج متوازن مع روسيا

أكد أردوغان على سياسته المتمثلة في التقارب "المتوازن" مع روسيا، مهاجما منافسه كليجدار أوغلو الذي يتحفظ على هذا النهج.

نحن لسنا في موقع يمكننا فيه فرض عقوبات على روسيا كما يفعل الغرب.

لسنا ملزمين بالعقوبات الغربية.

نحن دولة قوية ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا.

الغرب لا يقود نهجا متوازنا (مع روسيا)، فأنت تحتاج إلى نهج متوازن حيال دولة مثل روسيا، وهو نهج يمكن أن يكون أكثر نجاحا.

اتهم أردوغان منافسه كليجدار أوغلو بمحاولة عزل تركيا عن روسيا.

العلاقة الخاصة مع بوتين

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف نأى فيها بنفسه عن الموقف الغربي الذي ناهض روسيا وفرض عليها عقوبات قاسية.

وتوسط أردوغان في الوصول إلى اتفاق ممر الحبوب، وهو ما ساهم في تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وأفضى إلى تفادي أزمة جوع عالمية، وجرى تمديد الاتفاقية شهرين إضافيين، الأربعاء الماضي.

ويقول أردوغان: "هذا لم يكن ممكنا من دون العلاقة الخاصة مع الرئيس بوتين"، وكان الرئيس التركي هنا يتحدث عن الاتفاق بشأن الحبوب.

وفي ملفات أخرى تتصل بالسياسة الخارجية لتركيا، قال أردوغان: