العالم اليوم - منصور بن زايد يلتقي الرئيس الأوكراني على هامش القمة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:20 مساءً - التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن اللقاء جاء على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واطلع الشيخ منصور بن زايد من الرئيس الأوكراني علي تطورات الأوضاع في بلاده، معربا عن موقف الإمارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل الشيخ منصور بن زايد تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى زيلينسكي، فيما حمله الأخير نقل تحياته إلى رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.