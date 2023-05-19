العالم اليوم - في عيد ميلاده الـ83.. هل قرر عادل إمام اعتزال الفن؟

انتم الان تتابعون خبر في عيد ميلاده الـ83.. هل قرر عادل إمام اعتزال الفن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:20 مساءً - بالتزامن مع الذكرى الثالثة والثمانين لميلاده، تم تداول أنباء تفيد بأن الفنان المصري عادل إمام، الملقب بـ"زعيم الكوميديا"، قرر اعتزال التمثيل والفن بشكل نهائي، فما صحتها؟

ونقلت وسائل إعلام محلية على لسان مصادر لم تسمها أن "عادل إمام يرى أنه أدى دوره على أكمل وجه وأنه يفضل حاليا الابتعاد عن الساحة الفنية مثلما سبقه إلى ذلك القرار صديقه الفنان صلاح السعدني".

وكان إمام قد ظهر الأربعاء في مجموعة صور خلال الاحتفال بعيد ميلاده بمنزله مع أصدقائه من الفنانين وعدد من أفراد أسرته.

وخلال تلك الصور التي جاءت بعد اختفاء لقرابة عامين بدت علامات الشيخوخة ظاهرة على عادل إمام.

موقع "دوت الخليج" تواصل مع المخرج رامي إمام، نجل عادل إمام وشقيقه عصام، للتأكد من قرار اعتزاله الفن من عدمه، إلا أنهما لم يستجيبا لطلبات التعليق.

عادل إمام نفسه لم يعد يحمل هاتفا في الفترة الأخيرة، وكان آخر حديث له إلى فضائية تبث من مصر يوم عيد ميلاده، قد تم عبر هاتف الفنانة لبلبة، التي كانت تحضر الاحتفال في منزله.

وخلال هذا الحديث الذي لم يدم أكثر من دقيقة بدا عادل إمام حاضر الذهن وأطلق جملة ساخرة على الهواء ردا على محاوره الذي لم يسأله عن أي شيء بخصوص مستقبله الفني.

الفنانة لبلبة بدورها قالت لموقع "دوت الخليج"، إنها "خلال طوال ساعات حضورها حفل عيد ميلاد عادل إمام بمنزله لم تسمع منه أبدا أي كلمة تعني أنه قرر الاعتزال".

وأضافت أن الجو العام كانت تسيطر عليه حالة من الفرح والسعادة من المحبين والأصدقاء، مبرزة أنه لم يصدر أي حديث عن اعتزال أو شيء من هذا القبيل.

وتابعت أن عادل إمام نفسه حينما تحدث لإحدى القنوات التلفزيونية عبر هاتفها لم يتطرق لقرار مثل هذا، وكان واضحا للجميع أن صحته جيدة وذهنه حاضر.

وعادل إمام من مواليد 17 مايو عام 1940 وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة ثم اتجه للتمثيل واشتهر بأنه أبرز ممثل كوميدي عربي، وقدم العديد من أفلام الحركة والأكشن، ولكنه أيضا تألق في الكثير من أدوار التراجيديا، كما قدم أفلاما تواجه التطرف الديني أشهرها فيلم "الإرهابي"، وأفلاما سياسية مثل النوم في العسل والإرهاب والكباب.

مشوار عادل إمام الفني يضم أكثر من 130 فيلما و11 مسرحية و16 مسلسلا تلفزيونيا.

وكان آخر فيلم لعادل إمام عام 2010 باسم "زهايمر" وكان يناقش مرض ألزهايمر الذي يصيب كبار السن، ولذلك كثيرا ما ظهرت شائعات في الفترة الماضية تؤكد إصابته به، وكان آخرها العام الماضي إلا أن أسرته والمقربين منه نفوا ذلك أكثر من مرة.

وكان آخر عمل فني ظهر فيه عادل إمام هو مسلسل "فلانتينو" عام 2020 ومن وقتها لم يظهر في أي أعمال فنية وهناك من أرجع السبب لخلافات مع شركات الإنتاج المتواجدة على الساحة حاليا، وهناك من أرجع المسألة لتقدمه في السن وإصابته بأمراض الشيخوخة.