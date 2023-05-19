العالم اليوم - الجمهوريون: البيت الأبيض غير معقول ومفاوضات سقف الدين توقفت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:20 مساءً - غادر كبار مفاوضي سقف الديون الجمهوريين فجأة اجتماعا مغلقا مع ممثلي البيت الأبيض بعد وقت قصير من بدايته صباح الجمعة، مما أثار الشكوك حول وضع المحادثات لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، حسب وكالة بلومبرغ.

وذكر النائب الجمهوري "جاريت جريفنز" الذي رشحه "مكارثي" لقيادة المحادثات مع البيت الأبيض، إن مفاوضي البيت الأبيض "غير معقولين"، مضيفا أن المحادثات الآن تعتبر "متوقفة".

وقال جريفز، "ما لم يكونوا على استعداد لإجراء محادثات معقولة حول كيفية المضي قدما والقيام بالشيء الصحيح، فلن نجلس هنا ونتحدث إلى أنفسنا".

وفي الوقت نفسه، غرد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قائلا: "لقد حان الوقت لكي يصبح البيت الأبيض جادا. الوقت هو جوهر المسألة".

وتأتي تعليقات جريفز بعد يوم من قول رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إنه يمكن التوصل لصفقة يتم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

تحركات الأسواق

وبعد انتشار هذه الأخبار، وتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي التي اعترف فيها بأن صانعي السياسة قد لا يحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لمحاربة التضخم، عكست المؤشرات الأميركية الارتفاعات التي بدأت الجلسة بها، لتتجه للتراجع، فبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.43 بالمئة إلى 33,392 نقطة، كما تراجع مؤشر "S&P 500" بـ 0.35 بالمئة إلى 4,182 نقطة، ومؤشر "ناسداك" تراجع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 12,634 نقطة.