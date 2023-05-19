قمة جدة.. ليبيا تدعو لدور عربى لدعم جهود المصالحة الوطنية

جدة - نرمين السيد - قال محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، إن بلاده تطمح إلى دور عربى أوسع وأوضح لدعم جهود الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة لتحقيق المصالحة الوطنية والانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الحالى.





وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أن المجلس الرئاسى يواصل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة العمل مع لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن ليبيا تدعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربى ونبذ الخلاف، مثنيا على جهود السعودية فى لم الشمل العربى، الذى أدى إلى عقد القمة العربية بكامل أعضائها.

وأشار إلى أنه بلاده مستعدة للانخراط فى حل الأزمة السودانية لحفظ الاستقرار فى المنطقة، داعيا الدول العربية لتبنى موقفا موحدا بشأن ليبيا منها خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ووقف التدخلات السلبية، ودعم المسار الديمقراطى والتداول السياسى للسلطة، وتوظيف أى حوار من أجل استكمال خارطة الطريق.