وأضاف خلال كلمته أمام القمة العربية بجدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، أن المجلس الرئاسى يواصل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة العمل مع لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن ليبيا تدعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربى ونبذ الخلاف، مثنيا على جهود السعودية فى لم الشمل العربى، الذى أدى إلى عقد القمة العربية بكامل أعضائها.
وأشار إلى أنه بلاده مستعدة للانخراط فى حل الأزمة السودانية لحفظ الاستقرار فى المنطقة، داعيا الدول العربية لتبنى موقفا موحدا بشأن ليبيا منها خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ووقف التدخلات السلبية، ودعم المسار الديمقراطى والتداول السياسى للسلطة، وتوظيف أى حوار من أجل استكمال خارطة الطريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة جدة.. ليبيا تدعو لدور عربى لدعم جهود المصالحة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.