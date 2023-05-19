اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا

اليابان توسع عقوباتها ضد روسيافرضت اليابان قيوداً على 100 شخصية وهيئة اعتبارية متورطة على حد تعبيرها في "التهرب من العقوبات" المفروضة على روسيا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للانباء اليوم الجمعة ان طوكيو تنوي توسيع قيود التصدير المفروضة على موسكو وإدراج إلى قائمة عقوباتها 80 هيئة ومؤسسة ترى أنهم مرتبطون بالجيش الروسي.

ووسعت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوباتهما المفروضة على روسيا اليوم الجمعة، لتطال شخصيات وشركات جديدة، وأدرجت لندن 86 شخصية وهيئة اعتبارية مرتبطة بروسيا في قائمة العقوبات.

فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات وقيود تصدير جديدة على 71 شركة من روسيا وقرغيزستان وأرمينيا.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة على موسكو طالت رجال أعمال وقطاعات اقتصادية، من جهتها أكدت موسكو فشل سياسة العقوبات وشددت على أنها ستدافع عن حقوقها.