العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وداكس الألماني يسجل مستوى قياسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 09:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، وسجل مؤشر الأسهم القيادية الألماني مستوى قياسيا وسط آمال بتحقيق تقدم في محادثات سقف الديون الأميركية مما عزز الإقبال على المخاطرة، غير أن المفاوضات وصلت فيما يبدو لطريق مسدود بعد إغلاق السوق بوقت قصير.

وأغلق المؤشر داكس، الذي يضم أسهم أكبر 40 شركة في ألمانيا، مرتفعا 0.7 بالمئة بعدما بلغ مستوى 16331.94 نقطة في وقت سابق من اليوم.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام، وتصدرت أسهم المؤسسات المالية الرابحين.

وكانت المحادثات بشأن رفع سقف الدين الأميركي تمضي قدما فيما يبدو، إذ قال المفاوضون الديمقراطيون إنهم حققوا "تقدما مطردا" تجاه التوصل لاتفاق لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

لكن كبير المفاوضين الجمهوريين قال في وقت لاحق إن المحادثات توقفت مؤقتا، وقال البيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.