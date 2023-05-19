أسامة السعيد لـ القاهرة الإخبارية: حضور زيلينسكى قمة جدة تعكس دهاءً عربياً

جدة - نرمين السيد - قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن القمة العربية السابقة فى الجزائر كانت قد أعلنت مبدأ التوازن والحياد الإيجابى فى ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن مؤشرات الدول العربية فى الكثير من الاجتماعات السابقة أكدت على ضرورة عدم الانحياز لأى من طرفى الحرب، موضحًا أن القمة العربية اليوم كانت مليئة بالرسائل السياسية الواضحة، والمتمثل أهمها فى حضور الرئيس الأوكرانى زيلينسكى لقمة السبع الكبرى، وهذه رسالة واضحة بأن الدولة المستضيفة يحق لها دعوة ما تشاء من ضيوف.





وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ حضور الرئيس زيلينسكى رسالة تعكس دهاء سياسياً، وذلك لان الحضور يشير إلى الرغبة العربية فى أن يكون للمنطقة دور ملموس على المسرح الدولى". واستطرد: "هناك اعتراض غربى وأمريكى على وجه الخصوص على عودة سوريا للجامعة العربية، ولكن القرار العربى انتصر لفكرة استقلالية القرار العربى". وذكر: "دعوة حضور مبعوث السفارة الروسية بالسعودية لحضور القمة رسالة واضحة بأن المنطقة العربية تقف على الحياد تجاه الأزمات الغربية وأولها الأزمة الروسية الأوكرانية".

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