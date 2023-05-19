القادة العرب يشيدون بدور مصر فى استضافة جولات المسار الدستورى الليبى

جدة - نرمين السيد - كما أكد القادة العرب - فى قرار صدر اليوم الجمعة، بختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الـ32 فى جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "تطورات الوضع فى دولة ليبيا"- دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيسا على الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 2015، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التى تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية، كما يشجع مجلسى النواب والدولة على سرعة إصدار قوانین انتخابية عادلة ونزيهة، ويحث الأمم المتحدة على تقديم جميع أوجه الدعم فى هذا الصدد ودعم السلطات المختصة من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفنى واللوجستى وتدريب مجموعات المراقبين المحليين.

وأكدوا الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن القمة العربية ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

كما أكدوا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبى، مع التأكيد مجددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجال محددة، ودعوة المجتمع الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة مصر لأعمالها.

وشددوا على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة فى تحقيق الاستقرار السياسى الدائم وإنهاء حالة الانقسام، وأشادوا فى هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسى التى أسفرت عن انطلاق الملتقى التحضيرى لمؤتمر المصالحة الوطنية فى طرابلس بتاريخ 8 يناير 2023، وبالمشاركة الواسعة والفاعلة لجميع الأطراف الليبية ويدعوها إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة الوطنية.كما أكدوا على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها.

وأشادوا بدور الدول العربية ودول الجوار الليبى وما تقوم به من جهود لتحقيق أمن واستقرار ليبيا وباستضافة جمهورية مصر العربية لجولات المسار الدستورى الليبى مع التأكيد على التنفيذ الكامل للاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات عام 2015.

وطلب القادة العرب من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس فى هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات الليبية المختصة.