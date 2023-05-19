وزير الخارجية السعودى: قمة جدة أكدت مركزية القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقال فى كملته خلال المؤتمر الصحفى مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، فى ختام أعمال القمة العربية، إنَّ إعلان جدة يتضمن التطورات فى السودان ووقف الاقتتال، وتؤكد قمة جدة أكدت مركزية القضية الفلسطينية.
واختتمت، مساء اليوم، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورتها الثانية والثلاثين، التى عقدت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة، إنه جرى اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة فى ضوء عدم وجود أى ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليهما.
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