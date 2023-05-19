بينهم أوباما.. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي

بينهم أوباما.. روسيا تحظر دخول 500 أمريكيأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، عن فرضها حظر دخول 500 مواطن أمريكي أراضي روسيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالات الأنباء الروسية اليوم: "ردا على العقوبات التي تفرضها إدارة جو بايدن بانتظام ضد روسيا، والتي وفقا لخطة واشنطن، مصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا من خلال التأثير على المسؤولين والمواطنين في بلدنا، منعت موسكو دخول 500 مواطن أمريكي إلى روسيا الاتحادية".

وشددت الوزارة على أن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك دون رد قاس.

وأضاف البيان: "سيتم تطبيق مبدأ حتمية العقوبة باستمرار، سواء كان الأمر يتعلق بتشديد ضغط العقوبات أو باتخاذ خطوات تمييزية لعرقلة الأنشطة المهنية لمواطنينا".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه من بين المواطنين الممنوعين من دخول روسيا، "الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقادة حاليون على مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسئولون سابقون مثل أمينة البيت الأبيض لمكافحة "التضليل الروسي" نينا يانكوفيتش، وأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الذين تم انتخابه لأول مرة في نوفمبر 2022، وخبراء وموظفي المراكز التحليلية المتورطين في نشر معاداة روسيا والمعلومات المضللة، وكذلك رؤساء الشركات التي تزود نظام كييف بالأسلحة".

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول: "تشمل القائمة 500 شخص من الأفراد المتواجدين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون الذين يشاركون بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بـ"اقتحام مبنى الكابيتول"".