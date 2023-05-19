العالم اليوم - رئيس مجلس النواب الأميركي يعلن "توقف" مفاوضات سقف الدين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 10:19 مساءً - أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الجمعة، أنه لا بد أن "تتوقف" المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأميركي.

وقال مكارثي للصحافيين في الكونغرس ردا على أسئلة بشأن وضع المحادثات "نعم، يجب أن نتوقف". وجاء ذلك بعدما أكد البيت الأبيض وجود "اختلافات فعلية" بين الطرفين بشأن كيفية حل الأزمة.

وكان كبير المفاوضين الجمهوريين قال إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت "مؤقتا" اليوم، فيما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.

ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله "قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمرا".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وقال المسؤول "إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق".

والخميس، أظهر الرئيس الديموقراطي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب بعض التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين دعا الجمهوريون إلى خفض الميزانية قبل إعطاء الضوء الأخضر لرفع سقف الدين.

وقال مكارثي "كنت أعتقد حقاً أننا وصلنا إلى موقف يمكن فيه تحقيق اختراق"، قبل أن يضيف "لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة".

في وول ستريت، تراجعت سوق الأسهم في منتصف تعاملات جلسة الجمعة، بعدما بدا أكثر ثقة في الصباح على أثر التعليقات المتفائلة في اليوم السابق.

ومن المقرر أن يعود الرئيس جو بايدن، الذي يحضر حالياً قمّة مجموعة السبع في اليابان، إلى واشنطن الأحد. وكان قد أعرب الخميس عن أمله في استكمال اتفاق مبدئي مع المعارضة الجمهورية.