القمة العربية.. الإمارات تؤكد مساندتها كل خطوة تعزز الاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، دعم بلاده ومساندتها كل خطوة تعزز التوافق والاستقرار والسلام فى المنطقة.





وقال الشيخ منصور بن زايد- عقب حضوره أعمال القمة العربية العادية فى دورتها الثانية والثلاثين فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم االجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن التعاون والتكامل العربى هو الطريق الأمثل للبناء والتنمية والازدهار فى منطقتنا العربية.

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء فى المملكة، على حسن تنظيم استضافة القمة وحفاوة الاستقبال.

كما قدم شكره إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على جهودها خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية، والأمانة العامة للجامعة على إعدادها لهذه القمة، داعياً الله تعالى أن تتكلل أعمالها بالنجاح، والخروج بنتائج تصب فى مصلحة دولنا وشعوبنا.

وأضاف "أنه رغم التحديات الماثلة فى المنطقة، إلا أننا نشهد بعض المؤشرات والتطورات الإيجابية التى تبعث على التفاؤل بطى صفحة الخلافات التى شهدتها منطقتنا خلال السنوات الماضية ونالت من استقرارها وأمنها وتنميتها"، مؤكدا أنه من المهم البناء على ما تحقق فى هذا المسار ودفعه إلى الأمام".

وقال الشيخ منصور بن زايد: "بهذه المناسبة نرحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعى بين أشقائها، وندعو الله عز وجل أن تتجاوز سوريا الظروف التى تمر بها نحو الاستقرار، والوفاق، والبناء، والازدهار".

وأضاف "علينا البناء على هذه الإيجابية وتعزيز منظومة العمل العربى المشترك، وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية المستدامة التى ستقودنا إلى تنمية شعوبنا ورخائها وتحسين مستوى جودة حياتها، وفتح أبواب الأمل أمام أجيالنا فى مستقبل أفضل".

كما أكد الشيخ منصور بن زايد، أن الوضع فى السودان يتطلب من الأخوة السودانيين إعلاء المصلحة العليا للوطن والاحتكام إلى الحوار والتفاهم، لوضع حدٍّ للأزمة التى تعيشها البلاد والانطلاق نحو استكمال استحقاقات مسار الانتقال السياسى، معربا فى هذا الإطار عن تقدير دولة الإمارات لجهود المملكة العربية السعودية فى رعاية المفاوضات السودانية وتمنياتها لها النجاح فى وقف نزيف الدم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.