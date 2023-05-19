القاهرة الإخبارية.. أحمد أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة شأن عربى

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، إنَّ أمر عودة سوريا لمقعدها يجب أن يعمل فيه العرب بمعزل عن رؤية القوى الخارجية، موضحًا أن أمر عودة سوريا إلى الجامعة العربية خاص بدول المنطقة وهو شأن عربى، مؤكدًا أنه إذا قامت دولة مؤسِسِة للجامعة العربية باستعادة مقعدها فهذا شأن العرب.





وأكد "أبو الغيط"، خلال المؤتمر الصحفى الختامى للقمة العربية الـ32 بجدة، الذى عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، على أهمية إقناع القوى الأخرى بصحة النهج العربى، وأن هذه إرادة عربية ولا نسعى لصدام أو خلاف مع القوى الخارجية، و هناك اجتماع مقبل بين المجموعة الأوروبية التى تضم نحو 28 إلى جانب 22 دولة عدد المجموعة العربية فى القريب العاجل، متمنيًا ألا تقرر القوى الرافضة لهذه العودة أن تقاطع هذا الاجتماع وتعلن عدم رغبتها فى الحضور. وتابع: "المجموعة العربية والأوروبية سويًا يشكلان ربع عضوية الأمم المتحدة، ونرعب فى إقامة العلاقات الطيبة مع الجميع وأمل أن الجميع يتفاعل مع هذه الرغبة".

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