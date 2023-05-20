العالم اليوم - روسيا تحظر دخول أوباما.. وتلاحق مدعي الجنائية الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 12:22 صباحاً - وضعت السلطات الروسية، الجمعة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة "المطلوبين، وردت على حزمة جديدة من عقوبات الولايات المتحدة بمنع 500 أميركي من دخول أراضيها، بينهم الرئيس السابق باراك أوباما.

وجاء مذكرة التوقيف أن كريم خان، وتاريخ ولادته: 30 مارس 1970، ومكان ولادته إدنبره إسكتلندا (...) ملاحق بموجب مادة في القانون الجنائي"، وفق "فرانس برس".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بارتكاب جريمة حرب بسبب "الترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في إطار النزاع بين موسكو وكييف. وهي اتهامات نفتها موسكو.

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قرار المحكمة الجنائية الدولية بـ"التاريخي" والرئيس الأميركي جو بايدن "برره"، لكن موسكو تعتبره "باطلا ولاغيا" لأن روسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بالتالي باختصاص المحكمة بحسب الكرملين.

وبعد أيام على إعلان إصدار مذكرة التوقيف في حق بوتين، فتحت موسكو بدورها تحقيقا جنائيا في حق كريم خان وثلاثة قضاة في المحكمة.

ووفقا لهذا التحقيق الروسي، فإن خان متهم "بإطلاق ملاحقات جنائية في حق شخص معروف أنه بريء" و"التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".

وترد صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية الجمعة.

أوباما ممنوع من دخول روسيا

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا، الجمعة، حظرها دخول 500 أميركي إلى أراضيها، منهم الرئيس الأسبق باراك أوباما والممثل الكوميدي،ستيفن كولبير.

ولم تحدد القائمة، التي أصدرتها الخارجية الروسية، سبب حظر كل من وردت أسماؤهم في القائمة، لكنها قالت إن الأسباب تشمل نشر مخاوف من روسيا، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، و"التورط بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما سمي "شغب الكابيتول"، وفق "أسوشيتد برس".

ويشمل الحظر 45 عضوا في مجلس النواب الأميركي، وسفيري أميركا السابقين لدى روسيا، جون تيفت وجون هانتسمان.

وأضافت الخارجية الروسية أيضا أنها رفضت طلبا أميركيا بوصول قنصلي إلى إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتقل أواخر مارس، ووجهت إليه تهم تجسس.

وقالت إن ذلك جاء ردا على رفض واشنطن منح تأشيرات دخول لصحفيين روس من أجل تغطية زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف للأمم المتحدة الشهر الماضي.