وزير الخارجية السعودى: الأزمة الروسية الأوكرانية لن تحلّ إلَّا بالحوار

جدة - نرمين السيد - قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، إن حضور الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى القمة العربية بجدة، تمت بدعوة من المملكة العربية السعودية، وتؤكد الدعوة أهمية الاستماع لجميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الدول العربية لديها قناعة بأن أزمة أوكرانيا لن تحل إلا بالحوار، فضلًا عن أن المحادثات جارية فى جدة بشأن أزمة السودان، ونلمس من أطراف الأزمة استشعارًا لخطورة الموقف، ونأمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار.





وزير الخارجية السعودى: دعوتنا لزيلينسكى فى إطار الاستماع لأطراف الأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف "بن فرحان"، ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفى مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب انتهاء القمة الـ32 فى جدة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا بد من إيجاد سبيل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن القادة العرب كانوا حريصين على أن يسمعوا من الرئيس الأوكرانى، لافتا إلى تشكيل وفد وزارى عربى للعمل على تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد وزير الخارجية السعودى أنه لا مجال لحل الأزمة فى سوريا إلا بالحوار مع الحكومة السورية، ويجب إيجاد مقاربة جديدة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين، وعلى الجانب الاقتصادى، بيّن أن العالم العربى لديه قوة شرائية هائلة لتعزيز استدامة الأمن الغذائى، فيما أكدت القمة العمل على مبادرات استثمارية لتحقيق عوائد عبر سلاسل الإمدادات.

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