قمة جدة تعتمد العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - قررت القمة العربية بجدة اعتماد العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة (2023 - 2032)، ووجهت الشكر إلى الأمين العام على مبادرته بإعداد العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة.





جاء ذلك ضمن القرارات الاجتماعية التى اعتمدها قادة وزعماء الدول العربية، فى ختام أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين فى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد العقد العربى للأشخاص ذوى الإعاقة من أهم المشروعات فى الملف الاجتماعى للقمة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الثانية والثلاثين التى عقدت، اليوم، بجدة، على اهتمامه بالأشخاص ذوى الإعاقة، وحصولهم على حقوقهم، وبما يمكن من دمجهم الكامل فى المجتمع.

وأشار القادة إلى مواصلة الجهود العربية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة، وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص.

وكلف المجلس الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمتابعة تنفيذ العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة (2023 - 2032)، بالتعاون مع منظومة جامعة الدول العربية والشركاء من المنظمات الإقليمية والوكالات الأممية ذات الصلة.

ورحب باستضافة الجمهورية التونسية، خلال الربع الأخير من هذا العام للمنتدى رفيع المستوى حول العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة (2023-2032).

كما قرر القادة العرب اعتماد "إعلان الدوحة" تحت عنوان "المضى قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد"، الصادر عن الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتاريخ 25 يناير 2023، بمدينة الدوحة بدولة قطر، ودون تحمل الدول الأعضاء أية أعباء مالية.

وكلف القادة العرب الأمانة العامة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة.

ووجه المجلس الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على المبادرة بطرح موضوع "المزارع والحدائق البيداغوجية (فضاء طبيعى مفتوح للتعلّم من خلال التعايش)ـ بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين"، حيث يهم كل الدول العربية.

وكلف القادة العرب مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة من أجل وضع تصور لتلك المبادرة استلهاماً من التجربة الجزائرية فى هذا الشأن، تمهيداً لتعميم الاستفادة منها.