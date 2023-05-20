القادة العرب يؤكدون سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من ايران

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربي، صدر عن القمةً العربية التى اختتمت أعمال دورتها الـ 32، واستضافتها المملكة العربية السعودية بجدة.

واستنكر القادة العرب استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة، ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأدانوا قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين فى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

كما أدانوا المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، والمياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطلبوا من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلًا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية فى الخليج العربى للخطر.

وأدانوا إيران لافتتاحها مكتبين فى جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطالبوا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.

وأعربوا عن استنكار وإدانتهم للزيارات التى يقوم بها كبار المسؤولين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والتى كان آخرها قیام مساعد وزير السياحة والتراث الثقافى الإيرانى جواد واحدي، بزيارة إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 18 ديسمبر 2022، واستهجان كل الخطوات الإيرانية العدائية، معتبرين ذلك انتهاكًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التى تبذل لإيجاد تسوية سلمية.

ودعا القادة العرب إيران إلى الكف عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية التصعيدية، وتبنى مواقف بناءة تعزز الثقة للتوصل إلى حل عادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

وأشادوا بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التى تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة الحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعا القادة العرب الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أى منشأت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموجرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التى سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت فى جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولى واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأعربوا عن الأمل فى أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر فى موقفها الرافض الإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.