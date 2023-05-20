الرئيس الصربى يؤكد رفضه للانضمام للعقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله فى مقابلة تلفزيونية: “إن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي” مؤكدًا أن هذه العقوبات سيف ذو حدين، وسيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاتها خلال الشتاء المقبل.

ولفت فوتشيتش إلى أنه من المتوقع تكثيف الضغوطات على صربيا بسبب الإشكالات التى يشهدها إقليم كوسوفو وميتوهيا ورفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد روسيا.

وكان فوتشيتش أكد فى تشرين الأول الماضى أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا.