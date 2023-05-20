قمة جدة تؤكد أهمية بلورة موقف عربي في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصال

جدة - نرمين السيد - أكد قادة وزعماء الدول العربية أهمية تعزيز التنسيق لبلورة موقف عربى فى مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى سياق الأمن الدولى ضمن مجهودات وأطر هيئة الأمم المتحدة فى هذا المجال بما فى ذلك طرح مبادرات عربية حول حظر الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الحيوية.





جاء ذلك فى قرار بعنوان "تعزيز التعاون العربى فى مجال الأمن السيبرانى وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار الأمن الدولي"، وذلك فى ختام أعمال القمة العربية العادية الثانية والثلاثين التى استضافتها اليوم مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وأشار القادة العرب إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية الفنية المعنية بمكافحة الهجمات السيبرانية بين الدول الأعضاء بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية وبيوت الخبرة ذات الصلة. وأعرب مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها المؤتمر الإقليمى الأول للدبلوماسية السيبرانية والحوكمة يومى 16 و 17 مايو 2022، والنتائج الهامة للمؤتمر لصياغة استراتيجية عربية موحدة وفاعله فى مجال دبلوماسية وحوكمة الأمن السيبراني. وطلب المجلس من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

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