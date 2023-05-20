العالم اليوم - بالصور.. السيسي يؤدي العمرة على هامش قمة جدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 08:16 صباحاً - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، كما زار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي صورًا للسيسي خلال أداء مناسك العمرة. ولاحقا عاد الرئيس المصري إلى بلاده بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة. كلمة السيسي أمام القمة العربية وقال الرئيس المصري، الجمعة، خلال القمة العربية في مدينة جدة السعودية، إن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، داعيا إلى الحفاظ على الدولة الوطنية. وجاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: مرت منطقتنا بظروف استثنائية وقاسية خلال السنوات الأخيرة.

لقد تأكد أن الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها.

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