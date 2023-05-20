وزير الإعلام البحرينى: قرارات القمة العربية تصب فى صالح دعم العمل العربى

جدة - نرمين السيد - أكد رمزان بن عبد الله وزير الإعلام البحرينى أن القرارات الهامة التى خرجت عن القمة العربية الثانية والثلاثين التى عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تصب فى صالح دعم العمل العربى المشترك وتأكيد التضامن العربى تجاه مختلف القضايا المصيرية.





ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير الإعلام البحرينى بأن القمة العربية بعثت نحو المزيد من التفاؤل بما حملته من أجواء إيجابية وتفاؤل كبير بالمساعى العربية الجادة ومنها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة السعودية وايران، واستمرار الهدنة الإنسانية فى اليمن والجهود الجادة لحل أزمتها، والعود الحميد للشقيقة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية وهى عودة ستسهم بلا شك نحو استقرار هذا البلد العربى العريق وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الإعلام البحرينى أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية القادمة فى دورتها الثالثة والثلاثين عام 2024، يجسد حرص واهتمام المملكة الكبير على دعم مسيرة العمل العربى المشترك وتوحيد الصف العربى خاصة فى هذه الفترة التى تشهد الأمة فيها الكثير من التحديات على مختلف الصعد ومنها تحديات الأمن والاقتصاد وغيرها واستمرارًا لنهج السلام العادل والشامل.

وأوضح وزير الاعلام البحرينى ان انعقاد القمة العربية القادمة فى مملكة البحرين يؤكد أيضا إيمان مجلس الجامعة العربية بالدور الدبلوماسى لمملكة البحرين فى تعزيز اللحمة العربية وتبنى المبادرات التى تصب فى صالح المنطقة العربية وأمنها واستقرارها ونمائها، وحرص المملكة على دعم كل ما يصب فى تعزيز العمل العربى المشترك.