جدة - نرمين السيد - وكانت سلسلة انفجارات ضربت مطار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التى تسيطر عليها روسيا، أمس الجمعة، حيث السلطات المحلية إنه لم يتضح سبب الانفجارات، وانتشرت مقاطع فيديو للانفجارات على مواقع التواصل الاجتماعى. ولم تعلق القوات المسلحة الروسية والأوكرانية على الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: دمرنا 18 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.