بايدن: الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد ديونها

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولون بالبيت الأبيض قد كشفوا، أمس الجمعة، عن أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اتصالاً مع فريقه فى المفاوضات الخاصة بسقف الدين الاتحادى، فى أثناء تواجده فى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وقال أحد مسؤولى البيت الأبيض إن الفريق أبلغ بايدن بأنه يتم إحراز "تقدم بشكل مطرد"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى لا يزال واثقًا من أن الكونجرس الأمريكى سيتخذ الإجراء اللازم حتى لا تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.