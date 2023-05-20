أمريكا تعلن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ شركاء مجموعة السبع أن واشنطن ستدعم "جهدًا مُشتركًا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما فى ذلك F-16".





أوضح "سوليفان" أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل على "تزويد أوكرانيا بالأنظمة والأسلحة والتدريب الذى تحتاجه". وأكد المسؤول الأمريكى أن واشنطن تمد كييف بكل ما وعدت بتقديمه. وأضاف سوليفان "لجأنا إلى المناقشات حول تحسين القوات الجوية الأوكرانية كجزء من التزامنا طويل الأمد بالدفاع الأوكرانى عن النفس." وقال المسؤول الأمريكى إن البلاد تخطط فى الأشهر المقبلة للعمل مع شركائها من أجل تحديد "متى سيتم تسليم الطائرات، ومن سيقوم بتسليمها، وكم طائرة سيتم تسليمها؟". وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكي: "حان الوقت للنظر فيما تحتاجه أوكرانيا لردع روسيا".

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