الصين: إجراءات مجموعة السبع التى تضر بكين ستقابل بالمثل

جدة - نرمين السيد - ووجهت سفارة الصين فى بريطانيا تحذيرًا لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم السبت، مشددة على أن أى أقوال أو أفعال تضر مصالح بكين ستقابل "بإجراءات مضادة قوية وحازمة".
جاء ذلك فى بيان نشره الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الصينية.
واتفق قادة مجموعة السبع فى قمتهم المنعقدة فى اليابان، اليوم السبت، على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة ما أسموه "الإكراه الاقتصادى".
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