سلسلة انفجارات تضرب مطار ماريوبول الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - ضربت سلسلة انفجارات مطار مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، التى تسيطر عليها القوات الروسية، مساء أمس الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".





وبحسب الوكالة، قالت السلطات المحلية إنه لم يتضح سبب الانفجارات، إذ انتشرت مقاطع فيديو للانفجارات على مواقع التواصل الاجتماعى. فيما لم تعلق القوات المسلحة الروسية والأوكرانية على الحادث. يذكر أن القوات الروسية تسيطر على المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف منذ العام الماضى، وذلك بعد أشهر من القتال العنيف، حيث تم تدمير جزء كبير من المدينة فى هذه العملية.

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