البيت الأبيض: مجموعة السبع لا تريد الانفصال عن الصين.. ولكن وقف المخاطر

وبحسب الوكالة، أكد سوليفان أن قادة مجموعة السبع يعتزمون تحديد خطوات فى بيانهم المشترك لحماية التكنولوجيا الحساسة، بما يشمل تدابير الاستثمار الخارجى، قائلاً: "سيوضح البيان أن لكل دولة علاقتها ونهجها المستقل، لكننا متحدون وملتفون حول مجموعة من العناصر المشتركة" فى إشارة إلى خطط المجموعة للتعاون مع الصين مع معالجة المخاوف الكبيرة فى مجموعة من المجالات.
وفى تصريحات للصحفيين على هامش القمة المنعقدة فى هيروشيما باليابان، قال سوليفان إن البيان المشترك لمجموعة السبع يجب ألا يكون مفاجئا للصين، نظرًا لأن مخاوف المجموعة "معروفة جيدًا" لبكين.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار المشاركة الاقتصادية مع الصين، موضحًا أن زعماء المجموعة سيضعون الخطوط العريضة لمجموعة مشتركة من الأدوات لمعالجة الإكراه الاقتصادى، بما يشمل اتخاذ خطوات لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وجهود لحماية التقنيات الحساسة من خلال ضوابط التصدير وإجراءات الاستثمار الخارجى، وأوضح أن كل دولة ستقرر نهجها الخاص.
وبحسب "رويترز"، تشير المسودة الأولية للبيان الختامى إلى أن زعماء مجموعة السبع قد اتفقوا على أن وضع الصين كثانى أكبر اقتصاد فى العالم، يستلزم بذل جهود لتعزيز التعاون.
وقالت المسودة إن "نهج سياستنا لا يستهدف إلحاق الضرر بالصين ولا نسعى لإحباط التقدم الاقتصادى والتنمية فى الصين"، ودعت المسودة إلى إقامة علاقات "مستقرة وبناءة" مع بكين.
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