مجموعة السبع تعلن مبادرة جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قرر قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم السبت، إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة "الإكراه الاقتصادى"، متعهدين باتخاذ خطوات لإحباط أى محاولة من أى طرف لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وفى بيان لهم، قال قادة المجموعة، إن المبادرة -التى أطلق عليها اسم برنامج "التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادى"- ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات الفائق السرعة، حول الإكراه الاقتصادى مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور. يذكر أن مجموعة السبع الصناعية الكبرى تضم كلًا من: "كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

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