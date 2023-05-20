العالم اليوم - أسهم أميركا تنهي الأسبوع بأداء ضعيف مع استمرار أزمة الدين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 11:16 صباحاً - انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في ختام تعاملات الجمعة لتنهي الأسبوع بأداء ضعيف مع تبدد المكاسب المبكرة بعد إعلان وقف مؤقت لمفاوضات رفع سقف الدين الأميركي في واشنطن، وهو ما بدد التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.

كانت الأسهم قد ارتفعت على مدى الجلستين السابقتين بفعل تنامي الثقة في إمكانية التوصل خلال الأيام المقبلة لاتفاق لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مع صعود المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكثر من اثنين بالمئة. لكن المكاسب المسجلة في بداية جلسة الجمعة تبددت بفعل أنباء عن التوقف المؤقت للمحادثات بينما تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة مختصة بالسياسة النقدية.

وفي جلسة الجمعة أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.14 بالمئة إلى 4191.98 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.24 بالمئة إلى 12657.90 نقطة. وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 0.33 بالمئة مسجلا 33426.63 نقطة.

وسجل ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير من مارس.

فقد ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.65 بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع ناسداك 3.04 بالمئة، وداو جونز 0.38 بالمئة.