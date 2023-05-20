الرئيس الأوكرانى: اجتماعات مجموعة السبع ستجعل السلام أقرب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن اجتماعات مجموعة السبع ستجعل السلام أقرب لبلاده، وذلك فى أعقاب وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم السبت، لحضور قمة زعماء مجموعة السبع الصناعية الكبرى.





وأظهرت لقطات حية بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، زيلينسكى وهو يهبط من طائرة تابعة للحكومة الفرنسية. وأضاف زيلينسكى عقب وصوله إلى اليابان: "سأعقد اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا". وأعلنت اليابان، التى ترأس مجموعة السبع لهذا العام، فى وقت سابق اليوم السبت، الحضور الشخصى للرئيس الأوكرانى فى القمة المنعقدة بأول مدينة فى العالم تتعرض لهجوم بقنبلة ذرية، فى وقت يشهد تهديدات نووية من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تتسبب فى زعزعة الاستقرار فى الغرب

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