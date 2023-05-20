زيلينسكى من اليابان: سأعقد اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عقب وصوله إلى اليابان، اليوم السبت، إنه سيعقد اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووصل زيلينسكى إلى اليابان، اليوم السبت، للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى مدينة هيروشيما غربى اليابان، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

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