مجموعة السبع: نطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط مسبقة

جدة - نرمين السيد - ووصل زيلينسكى إلى اليابان، اليوم السبت، للانضمام إلى محادثات قمة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى فى مدينة هيروشيما غربى اليابان، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عقب وصوله إلى اليابان، اليوم السبت، إنه سيعقد اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا.
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