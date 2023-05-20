البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية على أراضى روسيا

جدة - نرمين السيد - نفى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، اليوم السبت، ضلوع الإدارة الأمريكية فى الهجمات الأوكرانية على الأراضى التى تعترف بها واشنطن على أنها روسية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"عن وكالة "تاس" الروسية.





وفى مؤتمر صحفى بمدينة هيروشيما، على هامش انعقاد قمة مجموعة السبع "G7"، وجه أحد الصحفيين سؤالاً للمسؤول الأمريكى عن الضمانات التى قدمتها حكومة كييف لإثبات أنها لن تستخدم طائرات "F-16" المقاتلة فى تنفيذ عمليات على الأراضى الروسية، فرد سوليفان قائلاً إن "جميع القدرات التى منحتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تأتى مع الافتراض الأساسى بأن الولايات المتحدة لا تمكن أو تدعم الهجمات على الأراضى الروسية". وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن "هذا شرط أساسى لتوفير طائرات F-16 من قبل أى طرف لأوكرانيا"، لافتًا كذلك إلى أن "الأوكرانيين يؤكدون باستمرار أنهم مستعدون لاتباع تلك التعليمات".

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