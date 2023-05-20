مجموعة السبع: نرفض إجراءات الصين العسكرية فى آسيا والمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وفى الوقت ذاته، طالبت مجموعة السبع، الصين بالضغط على روسيا لوقف الحرب فى أوكرانيا. كما طالب قادة دول السبع المجتمعون فى هيروشيما اليابانية، روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط مسبقة.

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